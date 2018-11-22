支持者幫柯買廣告 陳佩琪：努力直到最後勝利

2018-11-22 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前有民眾自掏腰包幫台北市長柯文哲買廣告宣傳政績，市長夫人陳佩琪今天（22日）在臉書發文表示，「對這些素昧平生的人說謝謝您們，我們會繼續努力直到最後勝利！」

陳佩琪說，選舉廣告花費驚人，十萬、百萬的價碼都有，但今年沒錢所以不買。近日看到幾位市民買下平面媒體的廣告版面支持柯文哲，令她好生感動。

因為沒錢買廣告，自家人相挺上街宣傳。柯媽頂著膝蓋退化性關節炎的不便，走進台北大小市場，陳佩琪自己則利用休假和下班時間，省下保母車的租費，自己搭公車、捷運到商圈和夜市跑行程。

經費不足造成的不便和辛苦，陳佩琪說，「先生（柯）常說這場選舉不論輸贏，只要能為台灣留下一個改變選風的選舉方式，那就值得了。 」

文中提到，柯文哲在2014年的當選感言中表示，市府員工不必服務政黨，只需服務全體市民；四年來，只要是合理、對市民有利的請託個案，他不分黨派一概答應，並努力完成。陳佩琪期待市民朋友能繼續支持「不扯政治悲情，不搞藍綠對抗，具行政魄力、能有效管理市府的市政首席執行官（CEO）繼續前進！」

文章一出，引起網友一面倒的支持，「真的很讓人感動」、「有此牽手，夫復何求啊！謝謝陳醫生將丈夫借給台北市民！」但也有網友留言酸柯，「沒有民進黨支持，蝌屁就是屁。」

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