盧秀燕潭子造勢晚會 籲民眾用選票換台中未來

2018-11-22 20:25

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕車隊今日白天在大里、太平與大雅車隊掃街，夜間在潭子得天宮與藍營市議員候選人賴朝國進行造勢晚會，台南市議員謝龍介助講，他痛批林佳龍施政差，市長換人當。盧秀燕說，當選市長會調降地價稅，明年元旦起將會開始實施台中市憑身分證免費看花博，也會在3天內公布林佳龍與德國1人公司簽約「海水採礦」千億備忘錄內容。

謝龍介說，全台吹起一股韓流，呼籲民眾大團結，盧秀燕已請辭立委，展現破釜沉舟、背水一戰決心，呼籲民眾空氣換新、市長換新。將賴朝國再送入議會、讓盧秀燕入主市府。

前立委楊瓊瓔說，民進黨奧步盡出，前兩天，嘉義縣發生有村幹事想偷走選票的問題，因為這個「恍神」的動作，也激起了全民的緊張與恐慌，要求大家一定要防奧步，不能讓各種奧步影響到這場選舉，呼籲選民一起出來投票並顧票。台中市府負債累累，盧秀燕當選65歲以上老人恢復健保補助，長輩更要用選票支持。

盧秀燕說，她爭取74號道路便利市民交通，但林佳龍上任後，連一條連接國道1號的高架道路都無法施作。她若當選市長，65歲以上老人恢復健保補助，會調降地價稅，停止中電北送，空氣換新，呼籲民眾用選票維護自己權益，1124救空氣、1124調降地價稅，一起來改變台中，讓台中未來更美好。

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