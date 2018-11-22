盧秀燕潭子造勢晚會 籲民眾用選票換台中未來

2018-11-22 20:25

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕車隊今日白天在大里、太平與大雅車隊掃街，夜間在潭子得天宮與藍營市議員候選人賴朝國進行造勢晚會，台南市議員謝龍介助講，他痛批林佳龍施政差，市長換人當。盧秀燕說，當選市長會調降地價稅，明年元旦起將會開始實施台中市憑身分證免費看花博，也會在3天內公布林佳龍與德國1人公司簽約「海水採礦」千億備忘錄內容。

謝龍介說，全台吹起一股韓流，呼籲民眾大團結，盧秀燕已請辭立委，展現破釜沉舟、背水一戰決心，呼籲民眾空氣換新、市長換新。將賴朝國再送入議會、讓盧秀燕入主市府。

前立委楊瓊瓔說，民進黨奧步盡出，前兩天，嘉義縣發生有村幹事想偷走選票的問題，因為這個「恍神」的動作，也激起了全民的緊張與恐慌，要求大家一定要防奧步，不能讓各種奧步影響到這場選舉，呼籲選民一起出來投票並顧票。台中市府負債累累，盧秀燕當選65歲以上老人恢復健保補助，長輩更要用選票支持。

盧秀燕說，她爭取74號道路便利市民交通，但林佳龍上任後，連一條連接國道1號的高架道路都無法施作。她若當選市長，65歲以上老人恢復健保補助，會調降地價稅，停止中電北送，空氣換新，呼籲民眾用選票維護自己權益，1124救空氣、1124調降地價稅，一起來改變台中，讓台中未來更美好。

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  • 台中市長候選人盧秀燕（中）呼籲民眾支持。（記者張軒哲攝）

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  • 台中市長候選人盧秀燕在潭子得天宮與藍營市議員候選人賴朝國進行造勢晚會，藍營支持者齊聚。（記者張軒哲攝）

    台中市長候選人盧秀燕在潭子得天宮與藍營市議員候選人賴朝國進行造勢晚會，藍營支持者齊聚。（記者張軒哲攝）

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