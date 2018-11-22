決戰桃園！朱梅雪選前之夜勞團力挺 楊麗環單車掃街

2018-11-22 21:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕明天是選前最後一天，無黨籍桃園市長候選人朱梅雪將於傍晚4點起在桃園區青溪公園舉行「桃園正義─朱梅雪基層團結晚會」，包含桃園各級工會、鐵路工會、空服員工會、動保協會等都會派員到場力挺。無黨籍市長候選人楊麗環則不舉辦選前之夜，最後一天將帶領團隊騎腳踏車拜票。

朱梅雪競選總部主任林芸說，朱梅雪會在選前之夜詳述參選訴求以及桃園勞工運動的始末、勞工參政，希望未來有更多的工人投入公職選舉，從基層的里長到議員甚至市長，畢竟工人還是要自主性政治力量，不倚靠藍綠、衝破藍綠政治交換，讓改革落實到基層。

朱梅雪說，他跑遍桃園13區，瞭解桃園最基層聲音，投入選舉後接觸到以前在工會時，沒有機會深入瞭解的人與議題，也使他更加相信，桃園的勞工感受到的不滿與困境，這與基層市民對政治感到冷漠是緊緊扣連在一起的，他投入市長選舉就是要為基層市民發聲，一起改造被藍綠綁架桃園。

至於楊麗環則不舉辦選前之夜活動，最後一天她會和團隊以騎腳踏車拜票方式，走遍桃園市主要市區，以環保訴求獲得民眾肯定。

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