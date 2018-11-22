空姐陪掃街！工人朱梅雪拚市長 拜票車隊有「嬌」點

2018-11-22 20:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是選前倒數第二天，無黨籍桃園市長候選人朱梅雪上午到市場拜票，下午則到南崁、大園、機場一帶車隊掃街，朱梅雪是華航企業工會秘書長，掃街也有空姐陪同，頓時成為另類焦點。另一名無黨籍市長候選人楊麗環則仍持續寺廟之旅，除了沿路掃街拜票，也到寺廟上香祈福。

朱梅雪的「美麗車隊」於下午2點半從南崁五福宮前廣場出發，首先在市區掃街拜票，隨後到機場一帶，經過華航修復工廠、復興空廚到竹圍漁港，接著往坑口彩繪村、機捷山鼻站、坑口站，在轉回南崁市場掃街拜票，沿路也受到不少民眾歡迎。

繼前天寺廟之旅後，楊麗環今天持續走訪寺廟，一天下來從楊梅、觀音、新屋、大園、蘆竹等地重要寺廟全部走訪，最後一站則是觀音保障宮，楊麗環表示，兩天的寺廟參訪行程，除了到寺廟上香祈福外，也沿路掃街拜票，看到民眾的純樸與熱情，民眾已經厭惡藍綠無止盡的惡鬥，而她經濟掛帥的政策、理念正好符合民眾需求，是最好的市長人選。

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