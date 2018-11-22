小英6度嘉市輔選 民眾要求握手、抱孫來者不拒

蔡英文總統今到文財殿參拜時遇到民眾要求總統能抱一抱孫子，蔡來者不拒。（記者王善嬿攝）

2018-11-22 20:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長選情「三強競逐」，蔡英文總統今第6度到嘉市輔選，為尋求連任的民進黨市長涂醒哲衝刺催票，她下午到嘉義基督教醫院體系的保康老人長期照顧中心訪視，遇有阿公喊，「還沒握到手」，蔡立即應阿公要求、一一握手，展現親和力。

嘉基院長、保康長照中心董事長姚維仁簡報說，嘉基至今成立60年，從原先的小診所到如今有逾千張床位的區域教學醫院，照顧的嘉義市民占約3成，其餘為嘉義縣、雲林縣等區域民眾，整合衛政、社政，並獲得衛生福利部高齡友善健康照護機構典範獎。

蔡英文致詞說，政府推動長照2.0擴大服務，最主要就是將失智的部分一併納入，看到嘉基所做的醫療、服務還設有失智專區，是少數最好的機構之一。

蔡英文細數涂醒哲包括市區鐵路高架化計畫、污水下水道系統、蘭潭後山步道整修等政績，長照部分也很值得其他縣市效仿；市長選舉不只市民選市長，也是總統在選市長，總統有許多政策需要縣市政府執行，縣市長對政策的認同度，對她是最大的挑戰，因此她鍥而不捨的到嘉市、其他縣市去，需要有能力、認同中央政策的地方政府有效的執行，嘉義市是重點、所以她一來再來（輔選）、希望大家支持。

涂醒哲表示，感謝有嘉基等醫療機構，讓嘉市在高齡友善城市評比獲冠軍，嘉義市醫療資源能量充足，且雲嘉嘉地區又是全國老人比例高的區域，很適合發展老人健康研究，希望國家衛生研究院來嘉市設置研究中心。

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