對桃園選情有沒有信心？ 張善政跳針笑回：當然要有啊

2018-11-22 20:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕距離投票日只剩2天，前行政院長張善政今天下午首度到桃園，為國民黨桃園市長候選人陳學聖輔選，以行動力挺陳學聖及蘆竹區市議員候選人張桂綿，3人先同框直播，討論航空城及桃園軌道建設為何一再延宕等議題，會後共同召開聯合造勢記者會，媒體問及張善政全台跑透透，對於桃園市長選情有沒有信心，張善政先是尷尬地說：「審慎樂觀」，經追問才笑容僵硬答出：「當然要有啊！怎麼可以沒有！」

接著媒體詢問，如何看國民黨高雄市長候選人韓國瑜在高雄選情，張善政不假思索回答：「有（信心）！」還補充說，上週六他到高雄替韓國瑜造勢，光從會場走到停車場就走一小時，民眾相當熱情。

對於韓國瑜的高人氣能否產生外溢效應，幫助陳學聖選情？他說，韓國瑜效益持續外溢，對桃園的選情有信心，呼籲民眾，如果認為2020年民進黨不會繼續執政，也應想地方政府是不是要換人，一定要把眼光看遠，支持國民黨提名的陳學聖及黨提名的市議員。

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