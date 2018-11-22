金馬紀錄片中生遭圍剿 陸委會籲中國勿文革式獵巫

2018-11-22 19:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕獲得金馬獎最佳紀錄片得主的傅榆，因致詞時台獨言論引發風波，就連片中的主角之一、中國學生蔡博藝都成為中國網友圍剿的對象。對此，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會呼籲陸方以文明理性的態度看待，切勿文革式獵巫謾罵與攻擊，相信國際社會與台灣兩岸各界都在關注陸方作為。

傅榆日前在金馬頒獎典禮致詞時提到，「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待」，讓中國藝人紛紛表態自清，網民激動跳腳。蔡博藝微博近日也湧入大量不雅字眼攻擊，抨擊她「數典忘祖」，還警告小心父母安危。

邱垂正說，片中主角不只是陸生或學運領袖，導演想藉作品傳達「有自由意志，同時十分脆弱的人，告別青春，走向成熟的故事」。對於陸生參與紀錄片給予尊重，陸委會歡迎陸生來台就學的立場沒有改變，陸生進入台灣的教育體系，是體驗台灣自由民主多元開放的社會環境。

有報導指中共中宣部下令中國電影不得報名明年金馬獎，對此，邱垂正說，金馬獎歷年來尊重藝術創作精神，是華人電影界最具指標性的獎項與殊榮，受到各界尊崇，更是相當可貴的資產，各界應該珍惜。

邱垂正表示，政府歡迎中國大陸電影人，未來持續來台參加金馬獎，透過這個重要的華語電影平台，相互觀摩、切磋，促進電影藝術創作提升，也讓台陸港澳民眾都能分享文化藝術自由創作成果。

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