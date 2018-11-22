週六投票 陸委會籲北京尊重台灣民主選舉

週六就是投票日，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會強調，中國意圖介入台灣民主機制正常運作是公認事實，但我方相信台灣的民主機制運作成熟，台灣人民可以做出正確的選擇。他也呼籲中國尊重台灣民主選舉制度，落實不介入台灣民主選舉的承諾。（記者鍾麗華攝）

2018-11-22 19:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕週六就是投票日，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會強調，中國意圖介入台灣民主機制正常運作是公認事實，但我方相信台灣的民主機制運作成熟，台灣人民可以做出正確的選擇。他也呼籲中國尊重台灣民主選舉制度，落實不介入台灣民主選舉的承諾。

邱垂正指出，中方這二年來不斷透過軍機艦繞台威嚇、搶奪我邦交國、打壓我參與國際組織、區別對待對台灣進行分化滲透，還有最近來自中國不實訊息或假資訊，都是意圖介入台灣民主選舉正常運作的壓力手段，這些情況各界都有目共睹，已是國際社會普遍認知與公認事實。

對於中國台商返台投票的情況，陸委會主委陳明通日前在立法院曾表示，按照往年數字推算，預估將有10萬名台商回台投票，但因投票是選民的意願，無法細算。

邱垂正表示，經洽交通部，並没有航空公司申請相關包機。以過去每一週兩岸航班回台20萬人次觀察，最近台商返台搭乘比例確有稍微成長，但並沒有顯著性、大幅度增加。若增加的話，會增加班次，但今年並沒有收到申請額外的包機服務，所以台商返台投票人數與往年相當的。

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