一生採蛤的媽媽 為校長兒子籌劃獨特參選遊行

文蛤採收機是台西漁村養殖文蛤漁民的必備工具。（記者鄭旭凱攝）

2018-11-22 20:39

〔記者鄭旭凱／台西報導〕辛苦採蛤40多年，把兒子培養成校長，兒子竟丟下鐵飯碗提前退休參選台西鄉長。前台西國小校長戴進隆的媽媽今天為兒籌劃了一場前所未見的採蛤機隊拜票遊行，20多輛採蛤機遊遍台西鄉各村落，是最具台西漁村特色的選舉遊行，成功吸引民眾目光。

台西海埔新生地和新興海埔新生地是全台灣最重要的文蛤產地，台西鄉被喻為「文蛤的故鄉」，採收文蛤時必須使用文蛤採收機，採蛤工人清晨4點左右開始進入池中採收，無論寒暑一泡就是10個小時，相當辛苦。

台西鄉長候選人戴進隆的媽媽今年已經73歲，靠著幫人採收文蛤養活一家大小，戴進隆能夠讀書並當上校長，都是媽媽拖著蛤仔機賺錢養育他長大。

戴進隆的媽媽從事文蛤採收工作40年，她自認兒子參選鄉長自己可能幫不上太多，主動策劃「蛤仔機車隊遊街拜票」活動，今天下午20多輛小貨車載著採蛤機在崙豐進安府集結，戴進隆站在車隊前遶行台西鄉15個村落，向所有鄉民拜票，獲得熱烈迴響。

民眾表示，台西是文蛤的故鄉，鄉民熟悉的採蛤機在大街上遊行拜票是第一次看見，相當有特色和創意。

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