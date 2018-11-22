我不是吃素的！白沙鄉長莊美李 按鈴控告兩對手違選罷法

白沙鄉長莊美李到澎湖地檢署，按鈴控告另兩名鄉長候選人宋萬富、吳龍河涉嫌散布不實謠言，意圖使人不當選。（記者劉禹慶攝）

2018-11-22 18:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現任白沙鄉長莊美李今天在澎湖縣議員宋國進與支持者陪同下，到澎湖地檢署按鈴控告，指稱另兩名鄉長候選人宋萬富、吳龍河涉嫌散布不實謠言，意圖使人不當選；宋萬富則說有憑有據，是依據審計室糾舉的結果。

莊美李說，現任白沙鄉代會主席宋萬富，也是鄉長候選人，發出競選文宣，指稱她在擔任鄉代會主席時，夫婿過世治喪委員會印製、刊登訃聞、使用罐頭塔、鮮花、祭品共計 6萬7500元，被迫繳回云云。當時她是未亡人身分，又如何擔任治喪委員會之職，經手任何一張單據，進行任何一項採購呢？既無經手，又何來「浮報」之說？

宋萬富又質疑後寮生命紀念館涉及不法，莊美李則說，公所若有不法，現在就應該是停工狀態，甚且必須接受司法的調查，怎麼可能還能如期施工？如有不法歡迎提告！

宋萬富對於莊美李的指控回應說，一切都有憑據，並有審計室來文要求繳回相關治喪委員會花費，現已進入司法程序，就讓司法解決相關爭議。

至於另一名鄉長候選人吳龍河，在公辦政見會公然宣稱莊美李收受台電680萬元回饋金，已掌握相關錄影音像，莊美李認為這是子虛烏有的指控，曾去電請吳龍河出面澄清，但遭到對方斷然拒絕，因此套用韓國瑜的話：「我不是吃素的！」，在考慮2天後決定提告，讓兩名男性對手不要小看嬌柔的女性！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/