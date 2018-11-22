輔選揭南投3大危機 賴揆挺洪國浩改變未來

行政院長賴清德（左2）到南投為民進黨南投縣長候選人洪國浩（中）輔選，黨籍縣議員候選人也陪同掃街，展現團結氣勢。（記者劉濱銓攝）

2018-11-22 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕行政院長賴清德今到南投為民進黨縣長候選人洪國浩掃街輔選，並點出南投在國民黨縣長林明溱的執政下出現的危機，如人口跌破50萬，觀光人口持續下降，負債也未減少，若問題不能解決，將衝擊縣民的生活，呼籲選民不要坐視南投沉淪，支持洪國浩帶領南投改變未來。

賴清德表示，近年南投人口減少，跌破50萬人，出生遠低於死亡人口，觀光人次也持續下探，2015年還有1844萬人次，到了去年剩1400萬人次，觀光客減少，對南投衝擊非常大，此外，負債也未見減少，這些問題若不解決，將衝擊南投的產業與生活，籲請選民支持洪國浩，讓會做事的人帶領南投改變。

洪國浩則說，以他在草屯鎮的施政經驗，首重財政健全，透過現有資源開源節流，達到永續經營，不僅還清債務，還有盈餘，反觀林明溱，卻是用開發、賣土地來抑制財政缺口，這樣是不對的，也是他與林的不同之處，以他第2屆連任草屯鎮長拿下超過72%的選票，就是他「草屯經驗」最佳的證明與肯定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/