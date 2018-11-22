宜蘭這村僅55名選舉人 選務人員笑：全縣最早下班！

2018-11-22 17:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕後天為投票日，宜蘭縣長選舉人數有37萬3510人，其中，人數最少投開票所為太平村389號投開票所，只有55張縣長票，等同僅55名選舉人，包含地方選舉及公投票在內，預估最晚4點半就能開完選票，堪稱全縣最早下班的投票所。

宜蘭縣選委會公告選舉人數，縣長選舉有37萬3510人、鄉鎮市長則有37萬2202人、縣議員可投票人數為37萬2608人。

今年大選包含縣長、鄉鎮市長、縣議員、代表、村里長以及10案公投票，每人最多可領15張選票，開票作業為歷屆選舉最麻煩。

不過，大同鄉太平村因人口外流嚴重，本屆大選還有74名選舉人，下屆僅剩55人，是全縣選舉人數最少的村落，村內也僅1間投票所。

選務人員笑稱，包含公投票在內，預估開票時間不用半小時就能全部結束，堪稱是全縣最早下班的投票所。

宜蘭縣共有399間投開票所，人數最多為冬山鄉永美村311號投票所，光縣長就有1692張選票，是太平村選票數的30倍，包含公投票、地方大選選票在內，選票總數超過2萬5000張。

冬山鄉選務人員說，2014年大選開票，該投票所約晚間8點多才結束作業，這屆公投綁大選，選票數比歷屆多，開票時間必然較晚；不過，開票作業狀況還是需視投票率而定，投票率低，作業時間也會縮短。

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