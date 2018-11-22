林騰煌涉買票收押 綠營批：國民黨不賄選就不會選

2018-11-22 18:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳鎮國民黨縣議員候選人林騰煌涉賄選遭到法院羈押，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營今天召開記者會，批國民黨「不賄選就不會選」，更質疑國民黨買票全方位而且錢免費，盼檢調要釐清涉賄候選人背後是否有金主、政黨或財團支持，更拿出新聞資料，直指林姿妙也曾因行賄遭判刑10個月。

國民黨宜蘭縣黨部回應，林騰煌從未曾有行賄，乃是支持者感念過去林騰煌擔任鎮長對他的幫忙，主動協助拉票，林騰煌不知此事，之所以被收押乃因檢方自由心證之故。林姿妙競選總部回應，民進黨為了打壓林姿妙的選情，無所不用其極的奧步盡出，林姿妙堅持反對賄選。

陳歐珀陣營今天下午由民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人林進財、民進黨宜蘭縣五合一聯合競選總部總幹事黃適超、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財以及陳歐珀青年軍發言人于閔如召開記者會，高喊「買票錢從哪裡來？」、「乾淨選舉，拒絕買票」等口號。

林進財說，競選以來，國民黨提名的候選人不是交保就是被收押，例如國民黨頭城鎮黨部主任委員賴良州，先前才因送水果禮盒行賄，以7萬元交保，今天又輪到國民黨林騰煌因行賄被羈押。

林進財指出，根據2006年的新聞資料，林姿妙在競選議員時，也曾因為送超過340元以上的電風扇，遭地方法院判刑10個月，林姿妙應該要告訴人民，堅持乾淨選舉，不要讓宜蘭選風變差。

黃適超說，國民黨溪北與溪南都有人買票，可以說是買票全方位且錢免費，他質疑國民黨候選人買票，錢到底從哪裡來？懷疑候選人的背後，是不是有金主或財團提供錢財買票？希望檢調可以徹底查買票錢從哪裡來！

國民黨宜蘭縣黨部回應，現在國民黨幾乎一無所有，黨工退休金都發不出來，已經是真正一窮二白，那像執政的民進黨擁有豐沛的資源能夠到處揮灑，縣黨部期待司法檢警單位能夠公平偵察辦案，勿枉勿縱，還給林騰煌一個公道。

林姿妙競選總部回應，敬告宜蘭鄉親一定要小心，民進黨及其候選人除了挾執政優勢進行各項干預作為之外，更以不實言論傳播，並繼續以媒體的力量對姿妙進行各項人格醜化的毀滅戰，請鄉親一定要以宜蘭人的智慧來看清楚民進黨一連串的政治操作。

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