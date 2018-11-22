花蓮房仲發祭品文：劉曉玫當選 我吞橄欖球

花蓮縣不動產仲介商業同業公會常務理事柯嘉忠在網路社群公開獻上祭品文，今天加碼說，劉曉玫選贏，他吞橄欖球！（記者王錦義翻攝）

2018-11-22 18:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉進入最後關頭，花蓮地區建商、房仲同業公會今天在媒體上共同刊登廣告支持國民黨提名的候選人徐榛蔚，花蓮縣不動產仲介商業同業公會常務理事柯嘉忠，甚至在網路社群獻上「祭品文」，宣稱徐榛蔚票數若沒超越對手兩倍以上，就把公司收掉，今天更加碼說，劉曉玫當選他就吞橄欖球！

祭品文，又稱許願文，是PTT上常出現的一類文章，指發文者希望達成某件事時，PO文（或推文）許願某事實現之後，自己要做一件事來還願，這種行為被稱為「祭品」。柯嘉忠月初在花蓮臉書社團「花蓮543」發祭品文說，若開票當天，劉曉玫的票乘上二倍，若能超過徐榛蔚的票，他的仲介公司就關門大吉，今天更加碼：劉曉玫選贏，他吞橄欖球！

網友：了不起負責 好想看

對此，有網友留言：「了不起，負責！」、「好想看看吞橄欖球」。劉曉玫陣營也不甘示弱回應說，應該滿多人想看看吞橄欖球是怎麼一回事，這輩子沒看過。

而花蓮縣不動產代銷經紀商業同業公會、不動產開發商業同業公會、不動產仲介商業同業公會今天也在媒體上大刊廣告，表示三大公會全力支持國民黨提名縣長候選人徐榛蔚、市長候選人魏嘉賢。

劉曉玫：當選降地價稅2成

劉曉玫今天也召開記者會，批評前縣長傅崐萁任內，在民國105年大幅調高公告地價，漲幅31.07％，是六都之外全國第二高。她說，這導致隨公告地價徵收的地價稅也暴增，造成土地利用面積較大之企業及承租台糖和國產署土地的民眾遭苛稅嚴重壓迫，更加拖垮經濟發展。她承諾，當選後要調降下期地價稅兩成，減輕企業與民眾稅賦及租金負擔，藉此吸引企業來花蓮投資，提高工作機會與薪資水準，讓花蓮孩子能回鄉安居樂業。

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