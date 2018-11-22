顏聖冠力求「還護唇膏公道」要衛生局到三立採樣送驗

台北市議員顏聖冠今發函給衛生局，要求衛生局立即到三立新聞台採樣護唇膏，「還護唇膏一個公道」。（圖翻攝自顏聖冠臉書）

2018-11-22 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人韓國瑜日前傳出在辯論比賽前，因聽從三立化妝師的意見擦了「護脣膏」，導致喉嚨痛、辯論表現不佳，對此，台北市議員顏聖冠今表示要「還護唇膏一個公道」，要求衛生局立即至三立新聞台採樣護唇膏的成分。

台北市議員顏聖冠今天在臉書上寫道，「為了避免台北市廣大的市民朋友與韓國瑜先生一樣，不小心買到或使用了成分異常的護唇膏，導致身體不適喉嚨痛，甚至是無法回答問題，大腦無法正常運作等症狀發生」，今天她特地發函給台北市衛生局，要求衛生局立即到三立新聞台採樣護唇膏，並詳細檢驗該護唇膏的成分，到底是否會影響人體健康或造成腦部損害。

顏聖冠表示，如果護唇膏成分沒有異常，「除了可還新聞台、化妝師及護唇膏廠商一個公道之外，也將讓公然造謠說謊，用誇大不實言語煽動觀眾的人現出原形」，反之如果護唇膏真的有害，也會請衛生局公布該護脣膏的品牌型號、並禁止在市面上販售。

許多網友得知後則紛紛留言，「支持化驗公布」、「這種護唇膏會把人變成空心草包，當然要採樣送驗」、「採樣要採韓導嘴唇上的吧？」、「還給護唇膏公道謝謝」、「搞不好驗出重金屬」、「我有在護唇我也怕用到，是哪一牌要說出來」。

顏聖冠臉書全文

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