朱立倫侯友宜連袂車隊掃街 選前之夜再為侯站台

2018-11-22 17:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫今天首度合體侯友宜，一起乘吉普車在新店區掃街拜票，朱立倫說，他太太叫他向侯友宜及侯太太加油，民進黨慣用的伎倆就是抹黑對手的太太， 最後民眾會唾棄這種作法，他呼籲所有新北市民，和來自高雄的北漂青年，一定要去為侯友宜和韓國瑜投票。

侯友宜上午冒雨到烏來老街，與在地的議員王建章、劉哲彰、陳儀君和候選人唐慧琳一起掃街拜票，獲得沿路商家的鼓勵與打氣加油，緊接著趕往新店，要與朱立倫共同進行車隊掃街拜票。

侯友宜說，他與朱立倫在市政府跟市府團隊打拼了8年，併肩作戰為新北市建設做了很多貢獻，朱立倫跟他站在一起時，有絕對充滿信心，一定會打贏選戰。

媒體問侯友宜，他算是選舉素人，有沒有向朱市長請教訣竅，侯友宜說，雖然他沒有選舉過，不過在台下看到很多人選舉，每一個人要按照自己的個性和風格來走，把別人的長處學起來。

對於競選對手蘇貞昌在選前之夜可能會有總統蔡英文和行政院長賴清德站台，侯友宜說，市民是我的主任委員，永遠是支撐我最大力量，市民才是我內心最大咖。

媒體也問朱立倫，明天是選前之夜，只有他替侯友宜站台，很多人認為侯友宜這次如果選贏了，等於替朱之後的總統之路鋪路，朱立倫未正面回應，僅表示明天是以市民的身分前往參加侯友宜的選前之夜，大家共同為侯友宜加油，他要誠摯呼籲新北市民一定要回來投票。

此外，朱立倫也幫韓國瑜請託在北台灣的高雄北漂朋友，也要回到高雄投票，國民黨推動不在籍投票，因為民進黨反對，所以大家還得浪費車票錢，一定得回家去投票，這次是大家對蔡英文的信任投票。

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