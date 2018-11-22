黃偉哲警局門口反賄選 妻當愛心菜販義賣高麗菜

民進黨台南市長候選人黃偉哲（前左）和第一選區市議員候選人賴惠員（前右），在台南市警察局門口表達反賄選訴求。（記者楊金城攝）

2018-11-22 18:21

〔記者楊金城／台南報導〕「面對賄選，人人翻臉」，民進黨台南市長候選人黃偉哲和第一選區市議員候選人賴惠員今天在台南市警察局門口表達反賄選訴求，黃偉哲說，以前有人宣導「拿歸拿，投歸投」，但「拿歸拿」就是不對，不能鼓勵，要拒絕賣票、買票，堅持乾淨選舉、反賄選。

黃偉哲說，重點在「投歸投」，呼籲選民要投給未買票的候選人，拒絕賄選，民進黨市長、議員和里長候選人都有查賄小組，會努力提供賄選情資給查賄的檢警調單位，請查賄機關多加油，選民堅決反賄選將是台南作為民主聖地的最好象徵。

反賄選行動劇以吉祥物「熊讚熊」作為反賄選特攻隊的主角，表達打擊賄選、共同捍衛民主選舉的訴求，指出候選人「選前若買票，選後A鈔票」，呼籲選民面對賄選、人人翻臉。

賴惠員說，賣票的和買票的「都有代誌」，違反選罷法要吃官司的，乾淨選舉才能選賢與能。

黃偉哲說，過去選舉有人宣導「拿歸拿，投歸投」，其實「拿歸拿」就是不對，不能鼓勵，而「投歸投」很重要。

賴惠員下午5點為了突顯菜價過低的議題，也在新營競選總部用實際的行動搶救農民，搶救市民的荷包，與黃偉哲的妻子劉育菁一起現場義賣高麗菜，黃偉哲競選團隊的36小時直播車也到場直播。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/