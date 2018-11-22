第六度為涂醒哲輔選 蔡英文讚：有政績的市長

2018-11-22 17:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長選情三強競逐，總統蔡英文今天下午第六度為尋求連任的民進黨嘉義市長候選人涂醒哲輔選，蔡英文首站行程到九華山地藏庵參香祈福，隨即向現場鄉親催票，稱讚涂醒哲是有政績的市長，包括老人照護、公共衛生、體育健康等施政體貼市民，涂醒哲實實在在做事，打造嘉義市成為幸福城市，「如果我也是嘉義市民，我會投涂醒哲一票！」

涂醒哲說，他尋求市長連任之初，原本在黨內不被看好，九華山地藏庵董事長黃俊森給他鼓勵，認為他是「大隻雞慢啼 」，為嘉義市長遠發展在做打底工作，雖然成果顯見較慢，但越來越上軌道，最後蔡英文欽點他出征，他堅信「政績才是王道」，感謝兩人對他的肯定，相信市民會支持會做事的人。

黃俊森說，蔡英文總統上任後，旅外僑民感受到台灣與美、日關係有史以來最好，蔡英文還權於民，讓民眾18歲有公投權；他也稱讚涂醒哲上任後，認真清理水溝淤積，讓嘉義市脫離淹水噩夢，堪稱是最會「溝通」的市長。

蔡英文重視嘉義市選情，她說，4年前為了拉抬涂醒哲選情，一連到義嘉市輔選多次，這次為了守住嘉義這塊民主聖地，拜託嘉義鄉親出來投票支持涂醒哲，「顧好嘉義市」，捍衛台灣民主價值。

國民黨市長候選人黃敏惠今早就到忠孝路、林森東路口「檜意生活村」向選民拜票；無黨市長候選人蕭淑麗今早就站上「戰車」掃街，還透過臉書直播，向選民拉票。

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