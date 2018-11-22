史上全國最大票倉 新北選舉+公投票逾4300萬張

2018-11-22 17:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會指出，新北市選舉票加公投票總計高達4351萬7596張，今（22）日凌晨6點已經由各區公所領回，投票日當天早上6點半，各投開票所主任管理員、主任監察員將前往區公所領回，投票時間自上午8點至下午4點止；預估晚間9點前完成選舉票開票作業，11點前完成公投票開票。

選委會指出，公職人員選舉人數及全國性公民投票權人數經公告閱覽後，民眾發現錯誤提出修正，確認新北市總票數為4351萬7596張，其中，市長選舉票為326萬4128張、市議員325萬6363張、里長323萬1834張、烏來區長選舉票5071張、烏來區代表5070張，以及年滿18歲就具有公投投票權，今年10個公投案，新北市總計有3375萬5130張公投選票。

新北市共設置2446處投開票所，選務人員高達4萬7000多人；選舉人數最多的投開票所是板橋區社後里上帝宮廟、編號906投開票所，市長選舉人數有4673人，主要原因是離戶政事務所近，未報遷出或行蹤不明的逕遷人口多；選舉人數最少的是石碇區豐田里設在民宅編號2184的投開票所，僅91人。

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