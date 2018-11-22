我小將國際數理奧賽好表現 副總統期許為人類做出貢獻

2018-11-22 17:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日下午接見「我國參加『2018年國際數理學科（含亞太數學及亞洲物理）奧林匹亞競賽』代表團」，肯定參賽同學的表現，期盼他們能夠繼續投入科學研究的行列，為永續發展做最大的努力，讓台灣成為一個更先進的科技國家，並為全人類做出最大的貢獻。

陳建仁致詞時表示，2018年各項國際數理學科奧林匹亞競賽，已經在5月到9月間順利完成，我國參賽學生總計榮獲19金、13銀、10銅及3面榮譽獎，得牌率是100%。其中，在國際生物奧林匹亞競賽中，總計68個參賽國、269名學生，我國4名參賽學生勇奪4金，國際排名第1名；而今年唯一一位參加國際賽女學生─高雄中學盧貞宇同學，更榮獲個人世界排名第7名。

陳建仁接著指出，另外，在國際物理奧林匹亞競賽中，我國參賽的4名學生榮獲3金、1銀，國際排名第3。我國高中學生歷年均獲得亮眼成績，顯示學校基礎科學教育相當紮實，參賽代表才能在國際舞臺上為國爭光。不論是在哪個學科，大家能有這麼傑出的表現，是台灣的榮耀，也讓全世界看得到台灣。

陳建仁表示，世界先進國家都相當重視科學教育的改革，並積極進行科學教育目標及政策的制訂；而我國也本著普及科學教育的理念，積極推動優質科學教育，使台灣科學教育的發展能與國際接軌。

陳建仁提到，台灣學生歷年來都持續參與國際科學競賽，透過與不同國家選手的比賽、互動，相信將使我國學生的科學教育訓練更為紮實。另外，我國也積極爭取國際競賽的主辦權，藉此促使各國優秀學生交換科學研究心得及交流觀摩，也讓各國學生能夠親身到台灣了解我們的科學教育成果。

陳建仁說，研究是一條辛苦且孤獨的道路，而大家在高中階段就十分清楚自己在數理學科的發展目標，真是一件非常了不起的事，他除了要恭喜同學們，也希望他們能夠堅持下去，繼續發揮所長。

陳建仁指出，為了鼓勵參加國際數理學科奧林匹亞競賽獲獎學生，教育部已訂頒升學優待辦法，參賽學生除可申請保送或推薦升學，也有機會申請出國留學，繼續從事科學研究；同時，教育部也訂定了競賽效益推廣計畫，期望能藉由相關活動的辦理以及獲獎學生的影響力，來擴散競賽辦理的效益。

陳建仁認為，面對知識經濟的時代，科技應用與學術研究人才的培育，絕對是政府未來施政重點之一；但是除了政府的支持及學生的優異表現外，我們更需要結合民間組織的力量，才能事半功倍。陳建仁特別呼籲國內高科技廠商支持、鼓勵年輕的科學家做好基礎科學的研究。

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