嘉縣公布政見發表會出席狀況 誰來誰沒來一清二楚

嘉義縣第四選區有7位議員候選人出席所有的政見發表會。（取自陳怡岳臉書）

2018-11-22 17:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底五合一選舉將於24日登場，嘉義縣今天公布嘉義縣議員、鄉鎮市長公辦候選人政見發表會（傳統式）出席情況，民眾可瞭解選區議員及縣市長出席傳統式政見發表會情形。

嘉義縣於11月15、17、18、19、20、21日舉辦各地的傳統式政見發表會；有的選區出席比例極高，如縣議員第五選區11月17日在義竹鄉舉辦的發表會，5位候選人都到場參與，參與率100%，有的選區出席比例低，如縣議員第六選區在11月15日在番路鄉、21日在大埔鄉，13位候選人2位出席。

全部出席的，縣議員第一選區有黃榮杰、林緗亭、詹琬蓁、吳建霖出席3場：第二選區有陳文忠出席2場；第三選區有許有疆出席3場；第四選區有黃嫈珺、呂文正、蔡鼎三、黃鉦凱、姜梅紅、陳怡岳、李國勝出席3場；第五選區黃金茂、翁聰賢、蔡瑋傑、蔡信典出席2場；第六選區王清美、何子凡出席4場；第七選區石信忠、武清山出席1場。

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