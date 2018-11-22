東奧正名公投前夕 本土社團控中華奧會意圖干涉公投

東奧正名行動聯盟今下午在中華奧會前舉行記者會，抗議中華奧會意圖干涉公投結果（記者彭琬馨攝）

2018-11-22 16:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕東奧正名公投案引發國內正反意見論戰，東奧正名行動聯盟近日指控中華奧會以選手恐遭停權、除籍等方式，意圖阻止東奧正名公投案進行，今下午更選在中華奧會前舉行記者會抗議。

東京奧運台灣正名行動聯盟發言人劉敬文說，依據奧林匹克憲章，申請改名是中華奧會的權利，因此整個過程既符合憲章規定、也符合洛桑協議，根本沒有公投通過就違反洛桑協議的說法，痛批「中華奧會胡說八道」；劉敬文並質疑，公投案還沒有結論，中華奧會怎麼有權利向國際奧會表達台灣沒有更名的意願。

東京奧運正名公投進入倒數階段，中華奧運人協會昨日號召多位國內運動員舉行反正名公投記者會，選手在會中強調，不遵守國際奧會規定，就像不遵守比賽規則，讓對手有機會跟裁判申訴，擔憂公投一旦通過，可能影響選手參賽權利。運動員周天成更以牙痛比喻，強調拔牙的牙醫師不會痛，「因為痛的是病人（選手）」。中華奧會主席林鴻道則赴高雄左營訓練中心呼籲運動員，要積極站出來替自己的參賽權發聲。

多個本土社團與東奧正名行動聯盟代表今下午赴中華奧會抗議，除重申東奧正名不會影響選手參賽外，也痛批中華奧會散播假訊息。東京奧運台灣正名行動聯盟發言人劉敬文表示，聯盟認為國際奧會來函是在表達自身立場，「好比離婚的雙方，一方表示想離、另一方不想」，他們尊重國際奧會的立場表達，但中華奧會不應在公投結果尚未出爐前，以選手恐遭停權、中華奧會可能被除籍的方式，影響公投結果。

行政院前體委會主委楊忠和說，全世界只有中國一個國家反對台灣正名，因為中國要對台統戰，全世界也只有中華奧會主席林鴻道反對台灣進行正名；楊忠和說，台灣要叫什麼名字，由台灣民意決定，這就是民主真諦所在。

自由台灣黨主席蔡丁貴則說，Chinese Taipei就是「中國台北」、「中屬台北」，但台灣不是中國的一部分；蔡丁貴說，拔牙齒會痛是一時，但「牙齒壞掉了，不拔掉可以嗎？」，難道要一直把壞掉的牙齒放在嘴吧？蔡丁貴呼籲民眾，先支持公投通過，再進一步保障運動員權利，「兩者並不衝突」。

2020東京奧運台灣正名公投將於11月24日進行投票，主旨是希望未來國手出征國際時，能以「台灣」為名參賽，而非1981年簽訂洛桑協議後，所規定的「中華台北」。行政院發言人Kolas今表示，政府從未主導發動東奧正名公投案，更從未要求選手「沉默」。公投後，中華奧會才是決定如何處置公投結果主體。政府尊重民意，也尊重國際奧會規定。

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