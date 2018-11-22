謝文進競總批林智堅 以行銷包裝作為市政主軸

2018-11-22 15:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕選戰進入倒數，無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部今天召開記者會，抨擊林智堅多項公共建設造價昂貴，更借用高雄市長候選人韓國瑜的一句話「國民黨的爛大家口耳相傳，民進黨的壞大家有目共睹」，呼籲民眾要擦亮雙眼，集中選票支持中道力量的謝文進。

對於謝陣營的質疑，林智堅競選總部指出，不針對此事作回應。

謝文進競選總部主任委員李宏生指出，新竹火車站前廣場改造工程花了3千2百萬元，相較嘉義市火車站前改造案工程的1千9百萬元，價格貴了6成。另外，市府耗資2千5百萬元在公道五路交流道旁豎立一座「開罐器」，與桃園復興鄉在巴崚國小上方興建1千3百萬元的「巴陵鐵塔」兩座地景藝術相較，竹市的價格硬是高出近一倍。

李宏生表示，新竹火車站站前廣場改造花了3千2百萬元經費，卻有著停車、接送不便等問題，火車站後站的轉運站還耗資1千萬元做「風雨走廊」，卻遮不住半點風雨，弄得民眾怨聲載道。

李宏生指出，林智堅辦新竹300博覽會，名為城市行銷，實質卻是個人的造勢活動，每天甚至接待綠營候選人來參訪，9天就燒了近1億元，但與民眾相關的就業博覽會預算今年僅編列30萬元，「國民就業支出」項目也只編6千多萬元，顯然是以行銷包裝作為市政主軸。

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