黨員演很大風波？ 國民黨澄清：非自導自演、譴責林男

2018-11-22 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕日前在網路上散布國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營買票消息的林姓男子，昨天感謝韓國瑜不提告，並在接受媒體訪問時自稱為國民黨員，遭網友質疑「演很大」，國民黨今日下午澄清，經查證該林男所言不實並予以譴責，強調絕非外傳的自導自演。

國民黨指出，在黨員當中，只有兩筆同名同姓的資料，分別為設籍於台北市及新北市，比對地籍與出生年月日相關資料後，都與這名林姓男子不同，而且該兩位同名同姓者經過改名，入黨時也非以此名登記。

國民黨並指出，該黨以林男道歉信上所附的身分證字號查找，也沒有林男的入黨資料，因此也排除林男因改名而查無相關資料的可能性。

國民黨中央並嚴正聲明，林男絕非該黨黨員，「其散播不實消息之行為乃法所不容，應該予以譴責，絕非如外傳是自導自演的可能。而意圖使人不當選之言行乃屬公訴罪，目前該案已由檢調單位接手。

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