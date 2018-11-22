羅列3人親中事蹟 基進黨諷韓、柯、侯是「中國隊」

2018-11-22 15:36

〔記者楊心慧／台北報導〕基進黨台北市士林北投區議員候選人王映心、南港內湖區議員候選人蕭筱臻、新北市新五泰林議員候選人張舒婷召開記者會，剖析高雄市長候選人韓國瑜、台北市長候選人柯文哲、新北市長候選人侯友宜的所作所為及政見，直指三人皆為「中國隊」，並呼籲選民睜大眼睛，別讓中國隊在台灣參賽。

王映心表示，這次選舉，本質上是台灣隊和中國隊的對決，基進黨是具有戰力的台灣隊，而中國隊是高喊兩岸一家親的柯文哲、任北農時期從中國大量進口水果的韓國瑜、對台灣價值未有所堅持的侯友宜。

蕭筱臻批，柯文哲選前高喊拆除的大巨蛋現在越長越大顆，也無其他重大建設，只好頻在捷運手扶梯剪綵，柯甚至還不斷拆除文化資產。至於侯友宜，蕭筱臻表示，侯友宜藉都更之名炒作房地產，像大群館為了避稅，將門牌拆成99塊，根本只為自己利益。

張舒婷最後呼籲，盼關心台灣民主的選民能夠了解三位候選人是「中國隊」，只會出賣台灣利益，這場選舉希望大家可以選擇關心台灣的基進黨。

三人除了批評侯、柯、韓外，也提出進議會的政見，他們強調若能進議會，將提出歷史街區自治條例，由政府承擔文資維護、財務負擔，預防文資建物所有人不堪壓力毀損建物；也將推動都更中立化、設立公益容積獎勵等。

對於舉辦該記者會，王映心受訪指出，希望選前幫選民作總複習，讓大家知道有這些親中候選人的存在，要抵抗中國，必須抵制這些人，讓他們不能參與台灣政治。

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