農委會批汪文豪違反行政中立 銓敘部：不包括經理人

2018-11-22 16:55

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會副主委李退之上週四以豐年社為斗南鎮農會出書並舉辦簽書會，是為國民黨候選人助選為由，要求豐年社社長汪文豪請辭。農委會今（22）日正式發布新聞稿，批評豐年社違反行政中立。銓敘部則說，代表政府出任財團法人的董事或監察人，準用公務人員行政中立法，但不包括經理人。

農委會指出，豐年社為農委會與經濟部等機關單位在1951年捐助成立的農業財團法人，其中來自農委會的原始捐助金額占比42.5％，經濟部國貿局占比8.3％，政府持股過半。

農委會更指，豐年社近3年來接受農委會補助或委辦執行計畫的金額約6280萬元，執行業務計畫內容包含書籍資料出版、教育訓練教材編印與執行、農業政策宣導行銷、協助農林漁牧業務推廣活動辦理等項目。

農委會說，豐年社為斗南農會出版百年紀念專書，斗南農會總幹事張有擇也是斗南鎮長候選人，豐年社在中選會公告選舉活動期間辦理新書發表會，因此引發政府所屬及相關財團法人參與競選活動的爭議。

但相關人事安排與退離，要以豐年社董事會討論結果為準。因此，有關汪文豪在競選期間為張有擇辦理新書發表會的爭議行為，還待豐年社董事會討論決定。

銓敘部則說，依照公務人員行政中立法，代表政府出任財團法人或政府出資單位的董事或監察人，也受行政中立法規範，但並不包括經理人，除非經理人是由代表政府的董事或監察人兼任。

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