人人都是台灣大富翁 韓國瑜、高思博合體發宏願

高思博與韓國瑜，深夜促膝長談，並發下宏願。（圖由高思博總部提供）

2018-11-22 16:00

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長候選人高思博與高雄巿長候選人韓國瑜，21日深夜促膝長談，並發下宏願，雙雙當選南、高市長後，將徹底解決兩市偏鄉的醫療、建設、教育、經濟等4大問題，由南、高連線，共組南台灣發財圈，讓「南台灣經濟巨人」站起來，人人都是台灣大富翁。

高思博總部表示，「南高連線，創意、發財無限！」兩人一個是「夢想家」妙點子無限；一個是「實踐家」沈穩、深邃、富思想，決定一起合作，可以共同治水、共同讓空污好一點，特別是南高交界的地方很多都是屬於偏鄉，怎麼樣兩邊的人，日子都過得好一點？

高思博指出，台南偏鄉居民的生活是又老、又窮、又認命！像台南8月底淹水的北門玉港里，村子裡65歲以上老人，有一半是文盲、不會寫字，光一個縣市合併的城市，竟然有這麼大的城鄉差距；他們過去是民進黨常年來最堅實的支持者，卻也是受害很重的一群人。

高總部表示，同樣的問題也發生在高雄，韓國瑜不諱言，高雄偏鄉地區有些人日子過得非常辛苦，但他們投票卻永遠投民進黨，「思想被綁住了」，韓國瑜點出城鄉發展現況，出現「一市兩制」，包括醫療、建設、教育、經濟4大問題。例如偏鄉一條路申請個5年、8年申請下不來，淹水夢魘遲遲無法解決掉，經濟發展更需要去幫忙。生活在台南和高雄偏鄉的人，真的不能算是幸福。

高思博與韓國瑜並共同發下宏願，「真的應該讓偏鄉地區得到一個同樣的照顧」，這是當巿長的責任，尤其是在小孩子的教育資源分配不均的問題上。還有，讓北漂的人能夠回來，這不只是解決就業跟經濟，另外還有底層的社會問題，尤其是偏鄉的醫療。

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