選前2天馬英九一路相挺 丁守中妻兒陪掃街

國民黨台北市長候選人丁守中妻兒出動陪丁到士林北投區掃街拜票掃街。（記者簡惠茹攝）

2018-11-22 15:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天下午展開士林北投區的車隊拜票行程，回到老家選區拜票，除了有前總統馬英九從早上就一路相挺全程陪同，丁的太太溫子苓和小兒子下午也現身，加入車隊掃街的行列。

台北市長選舉各候選人的夫人都已經加入戰局，媒體詢問溫子苓，相較其他夫人，優勢在哪裡？溫子苓表示，她們2位夫人都很優秀，我們也只能夠表現自己的性格，其他候選人的夫人都比較端莊、秀氣斯文一點，但是實際上我不是這種個性的人，所以我也只能夠表現我自己。

記者詢問溫，怎麼看丁這20年一路走來，溫表示，很佩服他，對他的理想有所堅持，這是個很不容易的事情，＂我很支持他＂。

丁守中如果選上，溫是否考慮開臉書寫評論？溫表示，哈哈哈哈，還沒有考慮這麼多，也許會吧。不過丁守中笑著說，她不會啦，她教鋼琴的。

丁守中對於太太親和力比他好，丁表示，那是真的，去拉票的時候，人家都跟他說＂叫你太太來，你太太比你更會拉票＂大家都這樣子講。對於選前打出夫人牌，兒子也一起出動，丁守中說，最後衝刺，所以全家都總動員，自然就都出來了。

丁世豪站在父親身旁接受訪問，他說，最後一天出來，跟大家一起衝刺，跟媽媽來一起替爸爸加油，他相信爸爸。丁世豪剛退役，也是年輕人一代，記者詢問他怎麼看年輕人較支持柯P?丁世豪表示，每個人都有自己的想法嘛。

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