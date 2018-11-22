抓害蟲？ 陳師孟等3監委會勘「五星寺」

2018-11-22 14:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕建商魏明仁涉嫌侵占彰化縣二水鄉碧雲禪寺產權改建成「共產五星寺」，違章建物已被夷為平地，但當年龐大的違章如何蓋起？魏明仁為何能透過司法牢牢掌握這違章建物？縣府為何長期對此違章放任不拆？監察院已展開調查，包括監委陳師孟、張武修、高涌誠今天聯袂南下到現場會勘，並與碧雲禪寺比丘尼和地方人士座談。

監委陳師孟表示，「五星寺案」國際矚目，如此大棟的違章建物在此地屹立多年，輾轉落入建商之手，他們要調查這中間是否有具公權力的人涉及違失，他強調，這些具公權力的人甚至包括法院、司法官等。

他說，此事對於人民的權利有相當的損害，他們從目前獲得的相關文件中了解，確實發現舊碧雲禪寺的比丘尼受到不公平的待遇，為什麼公權力在當初不是站在人民的一方，反而是站在另一方。陳師孟表示，整個案件，只要涉及人民權利受損的部分他們都會詳加調查。

陳師孟等人在今年初就在監察院接受舊碧雲禪寺比丘尼等人的陳情，也建議她們對魏明仁再提詐欺告訴，原本縣府打算接手處理，卻因雙方再起訴訟而暫停，沒想到今年九月間《紐約時報》報導後，引發國人關注。

陳師孟等人到拆除現場勘查後，回到碧雲禪寺座談，也聽取縣府官員和縣議員許書維及比丘尼的說明。

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