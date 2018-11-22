都更案民眾買廣告致謝 柯P：該做就要做

今有民眾買下報紙廣告，感謝台北市長柯文哲推動永春都更案。（記者黃建豪攝）

2018-11-22 15:28

〔記者黃建豪／台北報導〕停滯十多年的台北市永春都更案，在今年復工後，有望在2020年4月讓永春回家，也讓永春社區警察宿舍都更同意戶自救會會長劉得玢在今天買下報紙廣告，感謝台北市長柯文哲。對於選情緊繃期間，又以義勇軍送暖。柯文哲下午回應，大家假裝沒看見，可是他的態度是該做就要做。

今天分別有民眾在不同媒體買下廣告，一則批評柯文哲停發敬老金，一則感謝柯文哲推動永春都更。對此，柯文哲表示，敬老金已經解釋過很多遍，而永春都更案拖太久，他上任之前到解決掉，中間拖了16年，這就是典型的政府不作為，不只永春，之前內湖合家歡海砂屋也是拖了16年，政府執政常遇到困難，但遇到困難不是擺爛，假裝沒看到，一定要把它解決掉。

柯文哲強調，這就是為什麼，過去4年當中，不管是拆忠孝橋引道、環南市場、斯文里三期到社子島通過都市審議，都是原本擺20、30年在那裡的問題，大家假裝沒看見，可是他的態度是該做就要做。

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