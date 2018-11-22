選前之夜沒有政治人物 韓國瑜陣營今公布內容

韓國瑜臉書人氣小編許右萱（左）、王律涵（中）說明選前之夜節目內容。（記者王榮祥攝）

2018-11-22 15:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營，今天派出人氣小編王律涵、許右萱，公布明晚選前之夜內容，舞台主視覺為代表神秘與能量的紫色及賺大錢的金色，演出節目涵蓋老、中、青三代歌曲，現場周邊另搭配8面韓語錄，讓支持者更瞭解韓國瑜的理念，預估明晚人數將超過鳳山黃金週的12萬人。

韓陣營進一步指出，原本安排韓國瑜與禿頭支持者一起大進場，但考量整體情況，韓國瑜將不參加大進場。

韓國瑜選前之夜安排在高雄市夢時代旁台糖物流園區廣場，明天傍晚5點30分暖場、晚上7點開始、10點結束，現場設置約3萬張椅子，但估算參與人數會超過鳳山黃金週12萬。

韓國瑜昨天已在臉書放上選前之夜海報，詳列明晚參與歌手與演出歌曲，今天則由2位人氣小編王律涵、許右萱首次擔綱說明會主角，跟著晚會策劃人曹桓榮一同公布晚會內容，包括由2位小編設計的主視覺、現場設計主軸等。

韓陣營表示，明晚沒有政治人物，上台宣講者都是市民或在地業者，分享在高雄打拚的心聲，凸顯晚會屬於全體高雄市民、歡樂、輕鬆等主題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/