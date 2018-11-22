廖婉如PO文《呵護既有的光》 相信林佳龍能解決空污

廖婉如代夫掃街票拜票，市民朋友熱情回應。（圖由林佳龍競選總部提供）

2018-11-22 15:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍致力空污防制，獲上百位環保專家學者肯定，但選舉對手仍以錯誤資訊攻擊空污議題。林妻廖婉如在臉書PO文說，「民眾反空污意識覺醒，絕對是好事」，以林佳龍讓中區再生、解決治安、交通問題的魄力及成績，請市民相信他的決心、毅力和能力，一定有辦法解決空污問題。

4年前市長選舉時，廖婉如曾在選前登報發表公開信「讓我們一起走在光裡面」，做為對當年攻擊林佳龍負面操作的回應；4年後爭取連任的林佳龍，同樣面臨藍營的負面抹黑，她再度以《呵護既有的光》為題在臉書PO文，闡述對這次選舉的觀察。

廖婉如寫道，林佳龍首次參選台中市長時，兒子才4歲多，女兒才1歲多，現在都已經是比她還高的大哥哥大姐姐了。「這些年來，雖然一兩個月才有機會跟爸爸吃頓晚餐，可是孩子深知爸爸很努力在為台中、為很多人做事。」

她舉例，兒女知道爸爸讓梨山的孩子冬天上課終於有了暖氣、幫台中偏鄉的家庭裝了自來水管；也知道大安區有了史上第一班公車路線，「台中公園的日月湖已經100多年沒有清了，爸爸幫忙清淤時，還從湖裡撈出了腳踏車。」

廖婉如說，有時候覺得處理市政就像在解數學難題，面對治安、交通、淹水、路不平和舊城區沒落的問題，林佳龍致力解題，治安現在六都第一，年年得獎；86處淹水區不再淹水、路逐漸變平了、捷運綠線、藍線和山手線環狀鐵路都露出曙光，連解決環中路大塞車的74號接國道一號也通過環評了。

她說，大家現在講到台中，都在談中區再生、綠川柳川和花博，當然還有空污，「民眾反空污意識覺醒，絕對是好事。」

但空污是個幾十年來因為產業結構、大眾運輸系統不足和能源生產配置等問題所導致的多元聯立方程式。市民被撩起的無助、憤怒、甚至恐慌情緒，實在令人不捨，「路上看到的每一個口罩，都在催促著我們加緊腳步解題！」但她也感嘆，當初佈下今日荊棘的人，現在卻在後面嫌前面路開得太慢。

「結構性的難題，需要結構性去拆解，口號是無法解決問題的」，廖婉如強調，林佳龍有辦法把中區救起來、讓921之後中斷了19年的中橫再度有便道通行、有辦法處理台中治安問題，一定有辦法解決台中空污問題的。

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