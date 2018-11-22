豐年社社長爭議 陳吉仲：政府不該擁有媒體或控制媒體

2018-11-22 14:30

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會副主委李退之上週以財團法人豐年社為斗南鎮農會出書並舉辦簽書會，是為國民黨候選人助選為由，要求豐年社社長汪文豪請辭，引發喧然大波。農委會副主委陳吉仲今（22）日表示，將藉此檢視豐年社的功能和角色，而他個人認為政府本來就不該擁有媒體或有控制媒體的行為。

陳吉仲今參加農委會農糧署「2018冬季安全安心農業精品展銷會」展前記者會，被問及農委會如何看待此一事件。

陳吉仲說，他和汪文豪都是在2016年上任，汪擔任豐年社社長2年多來，讓豐年社具體達到本來該有的任務，是大家有目共睹、無庸置疑的，他也對汪文豪的表現非常肯定。

但他提到，豐年社是政府持股過半的財團法人，因此所有業務跟行事準則都要類似比照準公務人員。陳吉仲說，汪文豪沒辦法繼續擔任社長，原因就是因為上週在雲林舉辦的新書發表會，被認為行政不中立。對此，農委會未來將公布完整調查報告。但他指出，汪文豪是否繼續擔任豐年社社長，要經過董事會決議，所以要等豐年社董事會開會後，此事就會告一段落。

陳吉仲也提及，農委會將藉此事件檢視豐年社的功能和角色，必要時邀請專業的學者專家來開會

根據財團法人豐年社捐助暨組織章程第2條，豐年社以協助政府宣導農業，服務農民，加強消費者對本土農業的認識為設立目的，依有關法令規定辦理下列業務：編印、出版、發行及銷售有關農業雜誌、書籍；辦理農業相關講座及活動，多元宣導政府政策；開發、承辦（接）政府及非政府單位之計畫；拓展農產品及農業資材等行銷通路；其他符合本社設立目的之相關公益性業務。

近3年農委會補助豐年社或委辦的業務費用總計約5700多萬元，這些費用就是要讓豐年社執行上述組織章程中所提及的目的。

陳吉仲說，他個人認為，政府機關跟媒體經營應該是要完全的分開且要獨立，政府本來就不該擁有媒體或控制媒體的行為。

陳吉仲表示，豐年社是針對重大農業政策的宣導或技術的推廣。舉例來講，過去2年，他和汪文豪以及豐年社其他記者並肩作戰，針對農民職業災害保險的政策議題，從一開始的政策討論、舉辦座談會，到觀摩日本或其他先進國家做法，在農委會職業災害保險政策的推廣或立法過程，豐年社有很大的實質幫助，而這就是豐年社該扮演的角色。

他特別強調，這跟把豐年社用來幫農委會做媒體文宣是兩件事。

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