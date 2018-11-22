選戰最後48小時 朱立倫陪楊文科車隊掃街

2018-11-22 15:04

［記者黃美珠／竹縣報導］選戰最後48小時，天氣卻在今天開始變天，新竹縣一早就冷風、陰雨報到！但是國民黨新竹縣長候選人楊文科如時發動車隊在溪北5鄉鎮掃街造勢兼拜票，其中新北市長朱立倫9點就抵達其競選總部，陪著楊文科一起跟竹北市的鄉親道早安，親自向大家推薦楊文科。

朱立倫說，楊文科是最有經驗、最了解新竹縣未來發展需要的縣長，所以在最後的48八小時，他要特別來新竹縣竹北市替楊文科加油，希望所有新竹縣民大家睜大眼睛，為了地方未來的發展，真的需要1個有經驗、有願景的好的縣長候選人。

楊文科說，朱立倫冒著寒風細雨來替他加油，讓他很感謝。剩下短短48個小時，他呼籲大家團結一致，因為只有2018團結，國民黨2020才有重返中央執政的機會。

竹北是新竹縣外來人口最多的城市，刻板印象中選舉到了這裡，基本盤勢不再是傳統講的什麼顏色大過什麼顏色，而是翻轉成「年輕勝過年長」的概念。很自然被外界認為這裡是4個縣長候選人中，年齡偏高的楊文科非常需要努力開拓票源的地帶，也是著眼於此，國民黨今天特別找來年輕人普遍印象還算不錯的朱立倫替楊文科加把勁催票。

不過在掃街過程中，屬於上班族、外來人口較多、商業化也較高的竹北東區，雖然在車隊的鑼鼓、廣播號召下，整體市民情緒依舊顯得淡定。

但當車隊繞行到開發較早、也較傳統的竹北市西區以後，終於看到有力挺的店家、居民主動「上路」，透過握手、甚至主動燃放鞭炮給力給楊文科陣營。

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