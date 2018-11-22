破除謠傳 南市選委會「印」證圈票印泥没問題

2018-11-22 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日網路社群流傳選票蓋章印泥有問題，南市選舉委員會今（22）日再澄清這是錯誤訊息，並強調「印泥沒有油不油性問題，就只是快乾」，選民要放心投票。

網路流傳「今年投票蓋的章，印泥是油性的，不容易乾。當我們蓋選票時，不要沾太多，否則折起來時，會成廢票」。

南市選舉委員會表示，中央選舉委員會已澄清這是不正確消息，各投票所圈票處備置紅色快乾打印台，供選民圈選選舉票及公投票使用，與往年選舉相同，並未有所更改，呼籲民眾切勿轉傳。

南市選舉委員會代理副總幹事姜淋煌強調，圈章印泥就是快乾性質，而且設計「人」字形圖案，不會因選票折疊而造成複印情形，況且若因疊折反印的圈選痕跡，能辨別係摺票時所疊折反印的，應屬有效票。

由於今年大選綁公投，高達10項公投案，姜淋煌不諱言表示，公投投票動線可能因選民不清楚如何投票而造成「塞車 」情形，影響投票時程順暢運作，因此要特別提醒選民，只要在24日投票當天下午4時規定期限內到達投開票所，不論排隊人龍有多長，選民一定都可以等到投票，千萬不要心躁焦急。

這次選票加公投，每個投開票所有6個票匭，選務相當吃重。南市選委會估計，全市37區共1322個投開票所，投票人數超過1千人的投開票所列為選務強化重點區，而超過1500人的票所有351所，更是「重中之重」。

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