南北互相加油！選前之夜 陳其邁將與蘇貞昌視訊連線

2018-11-22 14:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情激烈，總統蔡英文、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊，明天將南下高雄，為黨籍候選人陳其邁加油打氣，但蔡英文與賴清德，並不會參加陳其邁的選前之夜。

陳其邁明天晚間6點起舉辦的選前之夜，定調為「守護民主、 決勝高雄，#weCARE 高雄之夜」，地點在捷運鳳山西站後方空地，將號召20萬人參加，這將是高雄地方選舉史上，參加人數最多的活動。

陳其邁競辦總協調陳啟昱、競辦總幹事賴瑞隆，今天下午召開記者會，發布陳其邁競選影片「鮭魚返鄉篇」。

陳其邁陣營昨天已宣布，選前之夜會邀請遭韓粉霸凌的金曲歌后詹雅雯登台獻唱，總統府秘書長陳菊也會出席。

陳啟昱說明選前之夜的演唱來賓及流程，明晚6點，藍色狂想PUB老闆紀華朗，將率高雄在地音樂人表演；接著詹雅雯於7點登台、陳明章也會演唱「你係咱的寶貝」等2首歌曲；晚間8點，楊大正則率滅火器樂團演唱；晚間9點20分，陳其邁將和民進黨新北市長候選人蘇貞昌連線。

此外，行政院長賴清德明天一早也將南下高雄，與陳菊一起陪同陳其邁，在人口密集區掃街，總統蔡英文則於明天下午5點參加陳其邁總部的祈福儀式，但蔡英文因行程滿檔，不會參加選前之夜。

陳其邁陣營也呼籲，明晚的選前之夜，藍綠在高雄大拚場，捷運可能擠爆，呼籲雙方支持者在捷運上能保持理性。

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