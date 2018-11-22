化焦慮為行動力 選民打造「挺高雄」專車拜票

蘇小姐打造一輛「挺高雄」專車，以愛心包圍「2」號，象徵用心去包容、愛高雄城市。（記者陳文嬋攝）

2018-11-22 15:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長選戰打得火熱，有選民將焦慮化為行動力，打造一輛「挺高雄」專車，以愛心包圍「2」號、車燈變成大眼睛，象徵張大眼睛、用心體會，車窗貼有高雄輕軌、高雄展覽館建設照片，自發性駕車穿梭街頭拜票，號召選民支持陳其邁，用行動捍衛台灣民主、言論自由、這塊土地。

選戰最後2天，高雄市長選戰打得火熱，選民感到很焦慮，蘇小姐打造一輛「挺高雄」專車，她認為選舉就像結婚，市民與市長結婚共同承諾走一條幸福的道路，應該用愛與歡喜的心，以辦喜事來呈現理念，用心去包容、愛高雄城市。

蘇小姐創作愛心包圍「2」號、車燈化為大眼睛，象徵張大眼睛、用心體會，車窗更貼有高雄輕軌、高雄展覽館建設照片，她說，明明是漂亮的城市，韓國瑜批評高雄又老又窮，事實不是如此，卻要糟蹋我們，她無法忍受汙衊、狂妄、霸凌。

蘇小姐表示，選舉攸關大家將來幸福，不是人云亦云、一時情緒，選民應張大眼睛、用心觀察，仔細看、聽候選人要說的話、要做的事情，支持台灣民主、這塊土地、言論自由。

蘇小姐指出，台灣只剩下民主，且台灣民主得來不易，現在也還不穩固，擔心台灣民主「倒退嚕」，更無法接受網路霸凌，網路言論一面倒，她原本是沉默的人，發現再沉默下去不行，決定不再怕網路霸凌，化為行動力勇敢站出來，再任人欺負下去，就沒有立足之地。

蘇小姐說，她原本很焦慮，但當她開始行動，就有能量上來，支持陳其邁是一個表徵，但他背後代表的意義重大，她自發性駕車穿梭街頭拜票，號召大家站出來，自己的土地自己救，捍衛台灣民主、言論自由、這塊土地。

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