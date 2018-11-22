幫兒子拉票 柯媽不舒服仍掃街

熱情攤商老闆許文山送花給柯媽。（記者楊心慧攝）

2018-11-22 15:07

〔記者楊心慧／台北報導〕選舉將至，台北市長柯文哲全家總動員，分別到各區拜票。未料，柯爸柯承發、柯媽何瑞英昨下午身體不適，臨時取消下午掃街拜票行程，但柯媽今上午7點半仍至台北花市掃街，被問到昨似乎身體不適，柯媽說：「沒有啦，休息一下就好了，腳痠休息一下」，並開玩笑說：「若沒恢復就是廢人囉！」

柯媽、柯爸從上週開始，頻上台北替兒子拉票，不過連續掃街行程讓兩人吃不消，昨上午柯爸身體不適，未參與掃街，柯媽下午也因頭痛、腳痛，臨時取消下午的拜票行程。不過柯媽今仍進行一早的掃街行程，但柯爸身體不舒服，在花卉公司辦公室休息。

柯媽今天在台北花市人氣頗旺，相較於前幾日頻頻遇到抗議，今天反而是不少攤商、民眾上前要求拍照，熱情攤商老闆許文山送花給柯媽，希望柯能夠高票當選。

柯媽到每攤都要與攤商握手，介紹自己是柯媽媽，也不斷拜託要支持柯文哲，愛子心切溢於言表。拜票過程中，有攤商高喊「柯文哲當選」，不過也有人熱情喊「柯媽媽當選！」隨行幕僚馬上說「是柯文哲要選啦」，成意外小插曲。

台北市花卉公司副董呂瀅瀅表示，柯爸有腳痛的情況，今天早上還吃止痛藥，雖然擔心2位老人家的身體，但他們仍堅持來拜票，覺得都答應人家要來了，一定要做到。柯媽說，柯爸不是因掃街走路才腳痛，他是打球健將，也是因年紀大了。

至於柯媽身體如何、聽說最近都沒睡好？柯媽則說：「沒有啦！還好啦！」有媒體問是否為柯文哲的選情緊張，柯媽表示，不會緊張，順其自然就好。

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