黃國昌爆台電內網挺「以核養綠」公投 銓敘部：會深入了解

立委黃國昌秀出台電內網宣傳「以核養綠」公投，批評違反「公務人員行政中立法」。（記者謝君臨翻攝）

2018-11-22 13:33

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今於立法院質詢時，秀出台電內網截圖，爆料台電人員利用公家資源，在內網宣傳「廢止電業法第95條非核家園條款」，並詢問銓敘部政務次長蔡秀涓，此舉有無違反「公務人員行政中立法」，蔡回應表示，依照法規是不行，會再進行深入了解。

立法院今審查「公務人員退休資遣撫卹法」條文修正草案，由於銓敘部部長請假未到，由次長蔡秀涓列席報告並備質詢。

黃國昌質詢表示，不管是中選會或銓敘部，針對公務人員對於本次九合一選舉需貫徹行政中立，已三令五申，其中包括希望同仁不要用公家電腦上網，去支持或反對特地政黨或候選人，但台電卻透過內網，利用公家資源去散播，要求大家支持廢止電業法第95條第1項，這樣的公投提案，可以這樣做嗎？

蔡秀涓第一時間回說：「因為我們還沒有遇過，還不太清楚」，黃國昌當下秀出公務人員行政中立法第10條條文「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使」，詢問該法主管機關的次長蔡秀涓是否修正說法，蔡才改口表示，依照法規是不行，會再進行深入了解。

黃國昌秀出截圖，指這是台電公司在內網裡的宣傳，「11月24日公投以核養綠，護藍天。[同意]廢止電業法第95條非核家園條款。在無全民共識之前，政府不得於2025年片面終止所有核能發電」，詢問蔡秀涓「此舉有無違法？」

黃國昌說：「如果你們連這條線都守不住，那我如果在台電內網宣傳台北市長支持誰，新北市長支持誰，這樣可以嗎？當然不行嘛，這不是一樣的事情嗎？」對此，蔡秀涓回說：「這部分我們再回去了解」。

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