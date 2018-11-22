林姿妙選舉公報政見 挨轟空泛沒內容

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙於選舉公報上的政見，遭網友質疑空泛。（記者林敬倫攝）

2018-11-22 14:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙於選舉公報上的政見，遭PTT網友批評，空泛沒有內容；民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營也痛批，林姿妙公報上的政見沒有接地氣，林姿妙可能連自己有什麼政見都不知道；林姿妙陣營回應，選舉公報版面有限，完整政見可以看白皮書內容，陣營也要反問陳歐珀立委7年，哪一項政見有落實？

林姿妙在選舉公報的政見共列出19項，包含幼齡照顧：安心生育親子幸福、婦女權益：平權展翼性別共榮、優質教育：子弟茁壯育人護鄉等，政見更提出「東部經濟廊帶」區域整合概念，要帶領宜蘭觀光、農業進軍國際。

有網友在收到選舉公報後，將林姿妙的政見欄PO上PTT宜蘭版，直言「看了一下內容有點驚訝，我以為我看的是宜蘭縣長候選人的政見，我是不是誤會了什麼？尤其是面對呼聲最高的候選人，內容空泛沒有具體作法，全是口號，這種人都誰在投的啦？！交作業也要有點sense好嗎，身為宜蘭人真的覺得悲哀。」此文一出引起網友回響，有人認同政見的確是空泛，但也有人說，宜縣5名候選人哪個不是在喊口號？

陳歐珀競選總部指出，林姿妙的政見相當空泛，空有口號沒有內容，也沒有接地氣，還可能是公關公司的作品，同一套拿到哪個地方當政見都可以，總部更痛批，林姿妙自己可能都不知道自己有什麼政策，所以她不敢出面接受辯論，甚至不願意出席各鄉鎮政見發表會，不願意對鄉親說明，因為她根本不懂。

林姿妙競選總部回應，選舉公報版面有限，沒辦法完整呈現林姿妙的政見，建議網友可以參考林姿妙公布的政策白皮書，內容對於未來的縣政規劃，講得非常清楚，另外，競選總部也要問問陳歐珀委員，在立委7年任內，那一項政見有落實？先前電視公辦政見林姿妙當面就質疑過這些問題，當場陳歐珀都沒有正面回應，這樣還談什麼辯論？

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