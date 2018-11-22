侯妻稱「要包容老長官」 蘇貞昌嗆：哪一點我抹黑他？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早在立委吳秉叡的陪同下，在新莊車隊掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 13:20

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚在永和造勢晚會，談及自己遭民進黨候選人蘇貞昌抹黑，太太任美玲反倒安慰他蘇貞昌是老長官，要理解、包容對方；今早在新莊掃街的蘇貞昌則嗆辣回應，「這就是針對我囉，那應該要指出來，到底是哪一點我抹黑他？」

侯友宜昨晚感嘆，對手找不到他的毛病，就開始抹煞從來不露面的太太，「怎麼不出來很奇怪」，侯說這樣的影射很奇怪，更質疑「難道下一個奧步說影射外面有什麼嗎？」他還講到太太對於家族遭受惡意攻擊、抹黑，從不責怪別人，甚至提醒他要包容老長官。

對此，蘇貞昌說，「（侯）應該要指出來，到底是哪一點我抹黑他？」蘇解釋，媒體問他太太為何出來幫忙打選戰，他只是回答如果他太太不出來，那不是很奇怪，「這跟他（指侯）一點關係都沒有，不要扯到我這裡來。」至於外界質疑部分，侯友宜應該說清楚，不要只會講自己被抹黑。

至於侯妻稱要包容，記者追問蘇貞昌是否需要這份寬容？蘇則回答自己需要的是新北市民給公道，需要市民用選票選出真正會做事、能帶領新北市迎向國際的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/