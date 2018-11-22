該做保養卻沒做 台鐵回應讓黃國昌直呼：神邏輯

台鐵今天派人和黃國昌說明普悠瑪為何沒有大保養，沒想到台鐵給的理由，讓他直呼「神邏輯」。（資料圖）

2018-11-22 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車事故導致18人死亡、上百人受傷，時代力量立委黃國昌20日爆料，台鐵未完成出事兩部普悠瑪的六年大保養。而黃國昌今（22）日又在臉書發文爆料，台鐵今天派人和他說明普悠瑪為何沒有大保養，沒想到台鐵給的理由，讓他直呼「神邏輯」。

黃國昌表示，今天上午臺鐵到辦公室說明發生事故的普悠瑪為何沒有依計畫進行大保養，台鐵解釋本來是8月要保養沒有錯，但「已經重新調整」，黃國昌追問是何時進行調整，想不到台鐵竟回答「九月底調整的」，黃國昌立即吐槽：「可以該做的保養沒做，等到過期沒做以後，再自已重新調整保養時程嗎？」，令台鐵啞口無言。

黃國昌認為，台鐵的說法根本是「神邏輯」，「完全是考試不及格再自已重新打分數的概念，代價卻是乘客的安全」。

對此，有網友問黃國昌：「所以他們有說明沒按照表定時程保養的原因嗎？以及為何重新調整保養schedule的理由嗎」，對此黃國昌則回應：「說不需要這麼早保養」。網友則追問：「 那你有問既然不用這麼早保養，為何要排定八月？任何維保應有sop固定時程吧，叫他拿出維保作業說明書給你看」。而黃國昌則無奈回應：「當然有。一個謊言接一個謊言，讓人很憤怒。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/