鄭文燦選情之夜 將交出4年施政成績單

爭取連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦，將於選前之夜向市民報告4年政績。（記者謝武雄攝）

2018-11-22 14:04

［記者謝武雄／桃園報導］明天是選前之夜，相較於國民黨市長候選人陳學聖陣營黨內大咖盡出，爭取連任的民進黨市長候選人鄭文燦則是以平常心看待，南、北兩總部的選前之夜宛若嘉年華會，除了邀請藝人、在地樂團表演外，壓軸則是由鄭文燦向市民頭家報告4年來施政的績效，請市民再給他4年時間讓施政延續。

鄭文燦南區競選總部選前之夜活動是從晚上6點15分開始到9點結束，北區則是晚上7點到10點，配合選前之夜活動，鄭文燦於下午5點就率黨籍市議員候選人從桃園區軌道願景館外出發，隨後在桃園區市區徒步掃街拜票，經過景福宮時，鄭文燦還會參香祈福，掃街後回到北區總部略事休息後，就趕往南區競選總部。

鄭文燦到達南區總部後大約於晚上7點35分率市議員候選人從總部出發徒步掃街拜票，經中壢區中豐路、元化路、中山路、新明路、中央西路、新生路、中美路後才轉回總部現場，歷時1小時。

壓軸戲則是鄭文燦以30分鐘時間娓娓道來4年施政績效，鄭文燦先於晚上8點30分於南區競選總部進行報告，隨後南區活動結束，鄭文燦趕往北區總部，並於9點30分進行報告，整個活動於晚上10點前結束。

北區總部執行總幹事陳靜航說，選前之夜主軸是以歡樂心情迎接桃園未來，因此邀請很多藝人、在地樂團來表演，其中北區包含賴銘偉、大支、好玩的劇團、高淑珍、翁立友，南區則有沈筱卿、跨境巴士、東東樂團、張心傑、張三李四等，也希望選前之夜帶給市民朋友不同的歡樂饗宴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/