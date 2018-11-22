姚文智公審高嘉瑜 柯P：這樣有什麼好處？

台北市長候選人柯文哲22日出席「各行各業挺柯P記者會」，會後受訪談及姚文智夜審友柯議員高嘉瑜時表示，「這樣有什麼好處？」（記者方賓照攝）

2018-11-22 13:04

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚舉行造勢晚會，卻在台上公審挺柯的民進黨籍台北副市長陳景峻及民進黨市議員高嘉瑜。對此，柯文哲表示，他個人是比較主張柔性政黨的改念，政治不要搞得那麼肅殺，而且不需要這樣對自己的同黨同志，「這樣有什麼好處？」

柯文哲上午出席後援會幫忙舉辦的「各行各業挺柯P記者會」，談及日前甫參加過姚文智後援會場合的國策顧問秦嘉鴻、陳茂仁與廖全平，3人今也出席挺柯P記者會一事。柯文哲表示，人活在世上不是只有政黨，有親戚、有朋友、有同事、政治理念相同、甚至還有同一個教會，人還是理智的動物，按照他的思維去選擇一個對社會最有利的方式、他喜歡的方式，就這樣而已。

柯也強調， 「不要想那麼多，為什麼要意識形態作劃分，這邊跳過去跳過來一定都有嘛！」

而3位國策顧問相挺，恐引發「棄保」質疑狀況？柯文哲說，台北市民的自主性蠻高的，在最後階段對民主政治還是要相信，相信選民會做出最好的判斷。

另外，柯文哲昨稱，民進黨硬韓國瑜從北農趕走，才造成這樣的選舉局面狀況。柯文哲今說，他有他做事的邏輯，像小野的事件，紙風車成員彼此認識了20幾年 小野拍完片（支持陳其邁影片）後才跟他講，但小野有幾十年的朋友關係，他們也不能說你這不能做、那不能做，這不是他的個性。

至於妻子陳佩琪去台中花博，引發白綠質疑狀況。柯文哲也說，他辦過世大運，知道那不是柯文哲的世大運，世大運是台灣的世大運，是以台灣為名的國際性活動，所以該支持該幫忙的還是要表達支持，他做事有他的邏輯。

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