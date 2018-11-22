籲選民返鄉投票 朱立倫︰這是全民對民進黨的選戰

新北市長朱立倫今出席「儒鴻企業總部新建工程」開工典禮，在會前受訪時呼籲大家務必返鄉投票。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 13:08

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫今早特別呼籲所有選民一定要返鄉投票，他表示24日的地方選舉不單只是一次選舉，而是決定大家未來的一場選舉，尤其是對蔡英文總統執政兩年半的信任投票，更是全民對民進黨的選戰。

朱立倫今到新莊副都心出席「儒鴻企業總部新建工程」開工典禮，他受訪時特別向居住在各地「外漂」或「北漂」的所有人呼籲，在最後的關鍵時刻，大家一定要返鄉投票。

朱立倫說，這次選舉不是只是一次選舉，而是決定我們的未來，尤其是對蔡英文總統執政這兩年半的信任投票，更是全民對民進黨的一個選戰，大家一定要站出來投票，他也拜託所有候選人要強力呼籲各縣市選民，一定要返鄉投票。

朱還說，由於民進黨的反對，到目前為止仍無法推動「不在籍投票」，讓他對民眾感到很抱歉，但這次大家一定要強烈表達，務必返鄉投票。

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