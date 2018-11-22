高、韓今合體 高思博：當市長歡迎媒體監督

高思博進行車隊掃街拜票並將和韓國瑜合體大會師。（圖由高思博總部提供）

2018-11-22 12:49

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今天上午進行南區、安平區、南關線車隊掃街拜票。今天高思博總部也臨時通知取消上午11點原台南市警局長陳子敬拜會高思博的行程，將於下午2點30分進入與台南鄰近的高雄市湖內區與國民黨高雄市長候選人韓國瑜合體大會師，並舉辦「南高連線 發財無限」、「雙人合體、關鍵一擊」記者會。

高思博今天也發表巿政宣言，強調媒體是第四權，更是政治的防腐劑，「高思博當選市長，絕對不會因為媒體監督、批判市政，而有任何抵制、箝制媒體的行為」。「高思博當市長，絕對捍衛新聞自由！」

高思博指出，因為民主需要制衡，也需要第四權的媒體監督。除了不要學某個市長因為不情願、就不進議會，那是最壞的示範，同時也不能因為媒體的監督與批評，就說報導是「有心人士惡意操作」。

高思博強調，媒體是監督政府，也是讓施政更符合民眾期待的關鍵力量。因此掌握權力的人，就應該受到監督及制衡，更何況媒體的報導，可以協助執政者發現各地方的問題，也幫助巿長了解行政團隊的表現。尤其是透過各種傳播媒體的效果與影響力，可以讓國人更清楚台南的現今風貌與發展願景，一起合力建設這個城巿讓它更美好。

面對媒體的監督，高思博認為，應該要欣然接受、去檢討，有則改之，無則嘉勉。並且承諾，絕對不會因為害怕「媒體監督」，而透過施壓高層、獨漏新聞、拒絕採訪、停訂報等方式，讓媒體朋友不敢監督市政府。

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