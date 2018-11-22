不畏對手有大咖站台 侯友宜：素人就是我的大咖

國民黨新北市長候選人侯友宜今天至蘆洲市場拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-22 12:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨立法委員段宜康連日質疑侯友宜家族新莊購地、炒地皮，國民黨新北市長候選人侯友宜競選團隊登廣告、夾報文宣澄清，但仍遭段宜康質疑「文宣裡面圈起來的不是全部房屋」，侯友宜今天早上受訪時無奈回應，「講了很多次、N次了」，表示監察院相關資料都有載明，去查就好。

距離投票只剩兩天，北部今天氣溫驟降又下雨，侯友宜仍在新北市議員候選人王威元和黃桂蘭陪同下至蘆洲市場拜票、掃街，頻頻提醒民眾要出門投票支持。

是否會覺得段宜康意圖抹黑？侯友宜說，被抹黑的事情很多，也不是只有被段一人抹黑，強調自己是善良的，面對奧步永不害怕，但是要防止奧步，因為歷史都顯示抹黑奧步會影響選舉結果，也呼籲選民發現抹黑要趕緊告知，一同防止。

至於侯友宜最近常為太太抱屈受抹黑，也轉述太太提醒他「包容老長官（蘇貞昌）」， 侯友宜說，自己參選後沒有受到任何的攻擊影響情緒，因為太太提醒自己，對手是老縣長、老長官，就算用抹黑奧步、無情打擊，要記得雙方曾經共事過，要包容、理解對方，直到打完選戰都是如此，因此自己一路走來非常謝謝太太這樣提醒自己。

對於藍綠雙方都選在新北市府所在的板橋舉辦選前之夜，較勁意味濃厚，侯友宜說，地點倒是還好，大家各自努力，自己也明白老縣長會請總統、院長級大咖，當天新北市想必大咖雲集，但自己結合所有市民，「小咖就是我的大咖、素人也是大咖」，因此一點也不害怕。

而侯友宜臉書粉絲專頁昨起貼出「政績比較」圖表，比較1997年至2005年以及2010至2018年的運動中心、汽機車格等政績，是否為比較蘇貞昌於台北縣長任內的成績？侯友宜說，自己在市府7年多的政績建設，都很感謝市府團隊、民眾，自己只不過是把政績整理出來。

至於競選辦公室日前預警「五大奧步」，侯友宜說，自己沒選過，但知道對手的抹黑奧步未停止，最後這36個小時也一定會繼續，自己仍然用單純、善良、正向力量選舉，不過還是要防止。

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