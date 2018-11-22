防非洲豬瘟作戰計畫 賴揆：不容有任何破口

行政院長賴清德今日就「防範非洲豬瘟作戰計畫」報告，裁示「防疫視同作戰，不容有任何破口」，要求相關部會，必須全力防堵疫情入侵。（資料照）

2018-11-22 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（kolas yotaka）今日在院會後記者會表示，行政院長賴清德今日就「防範非洲豬瘟作戰計畫」報告，裁示「防疫視同作戰，不容有任何破口」，並嚴正要求農委會、財政部、海委會、陸委會、交通部、內政部等相關部會，必須全力防堵疫情入侵。

kolas yotaka指出，目前中國非洲豬瘟疫情已擴大至福建省，且近來已分別在金門碼頭及台中機場所截獲旅客攜帶入境與棄置的中國豬肉製品中，檢出非洲豬瘟病毒基因，防檢局更持續發現國人於電商網購中國肉品。

另外，日本亦傳出第2例豬瘟疫情，雖其與中國非洲豬瘟為不同病毒，惟兩者發生症狀相似，死亡率均高達百分之百。農委會已於本月16日公告暫停日本活豬、豬肉及相關產品輸入，顯示疫情風險日趨嚴峻。

行政院轉述，賴揆今日表示，不論是中國的非洲豬瘟或日本近日發現的豬瘟，一旦傳入我國，均將嚴重打擊肉品產業，要再度嚴正要求農委會、財政部等相關部會必須全力防堵疫情入侵，持續加強邊境檢疫與查緝，強化民眾防疫意識，並隨時就查緝情形向社會大眾揭露。

賴揆也提及，尤其是經濟部與NCC，應加強對電商網購進行相關法規宣導，並進行主動管控作為，避免網購通路成為防疫漏洞。農委會應更全面掌握疫情防治工作，從可能發生的各項途徑必須提出確實、具體有效的防治方法，一一阻斷疫情擴散，並應結合地方政府及養豬協會等民間團體，甚至要落實到養豬戶，以達防疫整體功效。

賴揆指出，農委會應掌握目前全國養豬場情況，如廚餘屬重要傳染途徑，應請養豬戶建置高溫蒸煮設備，要求環保署與地方政府協助時，農委會應確實建立防疫處方。

此外，為因應疫情一旦爆發須緊急處置大量豬隻屍體，請各縣市政府務必提早規劃相關掩埋地點，政院已請政委張景森督導，並請台糖全力協助。並請環保署協同農委會詳細掌握全台以廚餘養豬的養豬場，積極輔導建置高溫蒸煮設備。

農委會副主委黃金城表示，預定12月21日在屏東進行跨部會演習，也會對電商、廚餘會來演練，另排定有2天預演項目，10月16日已告知2千多家廚餘廠，針對廚餘要加熱來防範，沒有蒸煮設施的會加強查緝，希望落實蒸煮動作。

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