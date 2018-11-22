黨產會上網公告「黨產研究」別冊 國民黨質疑拿舊資料翻炒選情

2018-11-22 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕黨產會最近將「黨產研究」別冊–檔案選輯上網公告，國民黨文傳會代理主委唐德明質疑，黨產會只是拿幾十年前的舊資料翻炒選情，根本就是「選前助選求表現」，黨產會發言人還特別說這與選舉無關，叫大家不要想太多，想要撇清的「司馬昭之心」，簡直就是輕視人民智商，把人民當白痴。

唐德明表示，黨產會的作為一點都不令人意外，因為民進黨掩護執政無能的招數永遠只有兩招，一招是把責任推給中國打壓，另外一招就是把一切責任推給國民黨，即便完全執政了，這次選舉仍然大言不慚說國民黨是「擋擋黨」。

唐德明說，民進黨執政無能，拿不出絲毫政績，因此只好靠老招，如果民進黨沒有了這兩招，不但不會執政，更連選舉也都不會選了，選前靠著丟出這些舊資料，就以為可以掩飾執政無能的事實，阻擋民心思變的洪流，這樣的老招早就被台灣人民看破手腳。

他還說，黨產會的功能，除了鬥爭清算國民黨，就只剩下花盡心思籌備這些自以為是的選前大絕招了，「老狗玩不出新把戲」，台灣人民早就看穿，不願意再被民進黨騙，想要再拿這些幾十年前的舊資料翻炒選情，以為這樣就能夠遮掩一意孤行，吃相難看的執政成績，實在太天真了。

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