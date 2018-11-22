基隆選舉公報烏龍補印勘誤表 選將抗議不公平

基隆市仁愛區議員候選人張芳麗（右二）、曾紀嚴今天抗議，認為選委會幫童子瑋補印選舉公報勘誤表，等於是在幫童子瑋再次拉票，影響選情、不公平。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-22 13:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議員選舉選舉公報被選民發現選舉公報印製烏龍，行政院長賴清德侄子、基隆市仁愛區無黨籍議員候選人童子瑋學歷載明「國立台灣大學航管所企管組碩士」，但台大無航管所。基隆市選舉委員會請示中選會後，補印2萬份勘誤表並已送到各家戶，但此舉卻引起同選區候選人張芳麗和曾紀嚴的抗議，認為選委會是在幫童子瑋再次拉票，影響選情、不公平。

童子瑋服務處日前喊冤，強調絕無造假意圖，登記當天有檢附學歷證明，當下並未發現有誤，不知哪個環節出錯；童子瑋說，他尊重選委會後續補救做法，關於同選區的張芳麗、曾紀嚴抗議，他沒有評論，現在跑行程拜票比較重要。

張芳麗說，選委會為了童子瑋補發2萬份勘誤表，將童子瑋學歷內容修正為「國立台灣海洋大學航管所企管組碩士」，她認為對選情當然有影響啊，她形容這是另類拉票，選委會做這個決定實在是太草率了，有沒有把更正的原因找出來，覺得選委會是在幫童再次拉票，這樣是不公平的。

尋求連任的國民黨籍市議員曾紀嚴也說，這次學歷烏龍事件，候選人本身必須要老實一點，他同意張芳麗講的，選委會是再次為他拉票，提高他的聲勢，是非常非常的不應該，他要求市選委會一定要檢討。

行政院長賴清德侄子童子瑋，今年1月從國立台灣海洋大學航管所企管組取得碩士學歷，選舉公報學歷欄卻漏了「海洋」二字，導致學歷成了「國立台灣大學航管所企管組碩士」。

市選委會指出，依據選罷法第47條第5項規定，候選人個人資料依據候選人所填資料刊登，由候選人自行負責。基隆市選委會表示，登記當天確認資格審查無誤，政見表字數等也符合選務相關規定，至於政見欄內容，經童子瑋本人親自簽名，候選人要對刊登內容自行負責。

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